Дату отримання траншу МВФ спрогнозував Мінфін — і це не 2020 рік — новини економіки

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Діра в державному бюджеті на кінець 2020 року становить 3 млрд дол. через відсутність запланованих запозичень, оскільки Україна не виконала умови Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу. Разом з тим міністр фінансів Сергій Марченко спрогнозував, коли Київ отримає транш МВФ.

Він не виключає можливості отримання чергової порції позики від Фонду до кінця року, але зауважив, що «більш імовірним сценарієм, є надходження траншу вже в наступному році». Про це Марченко заявив в інтерв’ю ВВС News Україна.

Перегляд програми з МВФ не відбувся з різних причин і в різний період часу. Ці причини з’являлися як намисто. Ми одну проблему намагаємося вирішити, як з’являється нова, — почав розповідати міністр.

Проте журналіст уточнила у чиновника, чи варто сподіватися на кошти МВФ до кінця року.

В нас ці кошти передбачені в бюджеті, більш того, в бюджеті передбачено два транші від МВФ. Чи будуть кошти цьогоріч? Це залежить не від нас. Більш ймовірним сценарієм, сказав би, дуже високоймовірним, що якщо нам вдасться домовитися з МВФ і, якщо до нас приїде місія Фонду, то ці кошти будуть вже в наступному році, — розповів Марченко.

Водночас, відповідаючи на це питання міністр кілька разів наголосив на «якщо».

Нагадаємо, Марченко також переконує, що «не сидить в рожевих окулярах і не вішає локшину» щодо проблем у держбюджеті. Він визнає наявність затримок і складнощів. На його думку, «просто так склалося», що виникла діра в бюджеті на кінець року.