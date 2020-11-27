Дату получения транша МВФ спрогнозировал Минфин — и это не 2020 год

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Дыра в госбюджете на конец 2020 года составляет 3 млрд долл. из-за отсутствия запланированных заимствований, поскольку Украина не выполнила условия Международного валютного фонда для получения очередного транша. Вместе с тем министр финансов Сергей Марченко спрогнозировал, когда Киев получит транш МВФ.

Он не исключает возможности поступления порции займа от Фонда до конца года, но отметил, что «более вероятным сценарием, является поступление транша уже в следующем году». Об этом Марченко заявил в интервью ВВС News Украина.

Пересмотр программы с МВФ не состоялся по разным причинам и в разный период времени. Эти причины появлялись как ожерелье. Мы одну проблему пытаемся решить, как появляется новая, — начал рассказывать министр.

Однако журналист уточнила у чиновника, стоит ли надеяться на средства МВФ до конца года.

У нас эти средства предусмотрены в бюджете, более того, в бюджете предусмотрены два транша от МВФ. Будут ли средства в этом году? Это зависит не от нас. Более вероятным сценарием, сказал бы, очень высоковероятным, что если нам удастся договориться с МВФ и, если к нам приедет миссия Фонда, то эти средства будут уже в следующем году, — рассказал Марченко.

В то же время, отвечая на этот вопрос, министр несколько раз упомянул «если».

Напомним, Марченко также утверждает, что «не сидит в розовых очках и не вешает лапшу» о проблемах в госбюджете. Он признает наличие задержек и сложностей. По его мнению, «просто так сложилось», что возникла дыра в бюджете на конец года.