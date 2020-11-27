Себе любимому — Офис президента не обделили в бюджете-2021, фото — Нацкорпус

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Ракурс

Обновленный вариант проекта государственного бюджета Украины на 2021 год предусматривает увеличение расходов на Офис президента.

Финансирование канцелярии Владимира Зеленского предлагается увеличить на 33%, в то время как в проекте бюджета, одобренном 26 ноября в Кабмине ко второму чтению в Раде, сокращаются расходы на Министерство образования и развитие регионов.

Ключевое обновление бюджета — сокращение дефицита почти на 30 млрд грн, заявил нардеп Ярослав Железняк.

Непонятно, как увеличивать поступления и почему сокращают расходы на Министерство образования и развитие регионов, но в Офис президента увеличивают на 33%, — передает слова Железняка пресс-служба партии «Голос».

Первый заместитель председателя финансового комитета проанализировал новый бюджет-2021 и утверждает, что в нем уменьшены расходы на Минобразования (4 млрд), развитие регионов (почти на 5 млрд) и экономические министерства (почти на 2 млрд), но одновременно выросли «расходы на президента «.

Железняк заявил, что ранее в Офисе президента обещали не повышать расходы на себя. Кроме того, в бюджете не совпадают показатели, например, планы увеличить поступления почти на 21 млрд грн.

Напомним, что 26 ноября правительство объявило, что договорилось с МВФ о параметрах бюджета на 2021 год, а вечером срочно cозвало заседание и приняло новый проект ГБУ, чтобы подать его в Раду.

Дыра в государственном бюджете на конец 2020 года составляет 3 млрд долл. из-за отсутствия запланированных заимствований, поскольку Украина не выполнила условия МВФ для получения очередного транша. Киев может рассчитывать на кредит МВФ в начале 2021 года.