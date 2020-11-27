Супрун разгромила Степанова — Минздравом руководят наглые, лживые и тупые бездари

https://racurs.ua/n147063-suprun-razgromila-stepanova-minzdravom-rukovodyat-naglye-ljivye-i-tupye-bezdari.html

Ракурс

Министр здравоохранения Максим Степанов в одном из своих недавних заявлений обвинил предшественников, в частности экс-главу Минздрава Ульяну Супрун в разрушении системы здравоохранения Украины. По его мнению, работа Супрун могла бы привести к «падению» системы даже при 2−3 тыс. больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Супрун 27 ноября отреагировала на это обвинение на своей Фейсбук-странице.

Когда во время пандемии сферой здравоохранения руководят бездари — это большая угроза. Когда же эти бездари еще и наглые, лживые и тупые — это катастрофа, — написала экс-глава Минздрава.

Также она решила объяснить Степанову «несколько вещей»:

То, что он и его друзья регионалы называют «реформой Супрун» — не было ни им, ни кем-то до него отменено. Совершенно бездарно имплементировано на уровне специализированной помощи — да. Нивелировано на уровне первичной медицинской помощи — да. Но остановлено — нет.

Трансформация системы здравоохранения, которую мы ввели, базируется на британской модели. «Совок» в костюме ее не выбирал. Как и не выбирал ни одну другую, потому что вряд ли понимает различия, или более того имеет какое-то видение, помимо набора популистских лозунгов.

Не понимаю, как человек, до сих пор не наладивший систему тестирования и отслеживания контактов на должном уровне, может что-то мямлить о «коллапсе при трех тысячах случаев».

Кроме этого, Супрун дала неутешительный прогноз о дальнейшем развитии ситуации со вспышкой коронавируса в Украине.

Ситуация, к сожалению, становится только хуже. Соответственно, заявления министра будут становиться еще бессмысленнее, а охота на ведьм — еще более актуальной… Если иногда, слушая или читая заявления наших топ-чиновников, вам будет казаться, что вас имеют за идиотов — не сомневайтесь, так скорее всего и есть, — резюмировала экс-министр.



Напомним, Степанов считает, что имплементация системы здравоохранения, которую осуществляла команда Супрун, могла бы привести к падению при 2−3 тыс. больных на COVID-19.