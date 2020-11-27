Супрун розгромила Степанова — МОЗ керують неспроможні, наглі, брехливі і тупі

https://racurs.ua/ua/n147063-suprun-rozgromyla-stepanova-moz-keruut-nespromojni-nagli-brehlyvi-i-tupi.html

Ракурс

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в одній із своїх нещодавніх заяв звинуватив попередників, зокрема екс-главу МОЗ Уляну Супрун в руйнуванні системи охорони здоров’я України. На його думку, робота Супрун могла б призвести до «падіння» системи навіть при 2−3 тис. хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Супрун 27 листопада відреагувала на це звинувачення на своїй Фейсбук-сторінці.

Коли під час пандемії сферою охорони здоров’я керують неспроможні люди — це велика загроза. Коли ж ці неспроможні ще й наглі, брехливі та тупі — це катастрофа, — написала екс-глава МОЗ.

Також вона вирішила пояснити Степанову «кілька речей»:

Те, що він і його друзі регіонали називають «реформою Супрун» — не було ні ним, ні кимось до нього скасоване. Абсолютно бездарно імплементовано на рівні спеціалізованої допомоги — так. Знівельовано на рівні первинної медичної допомоги — так. Але зупинено — ні.

Трансформація системи охорони здоров’я, яку ми запровадили, базується на британській моделі. «Совок» в костюмі її не обирав. Як і не обирав жодну іншу, бо навряд чи розуміє відмінності, чи більше того має якесь бачення, крім набору популістичних гасел.

Не розумію, як людина, яка досі не налагодила систему тестування і відстеження контактів на належному рівні, може щось мямлити про «колапс при трьох тисячах випадків».

Окрім цього, Супрун дала невтішний прогноз щодо подальшого розвитку ситуації зі спалахом коронавірусу в Україні.

Ситуація, на жаль, ставатиме лише гіршою. Відповідно, заяви міністра ставатимуть ще безглуздішими, а полювання на відьом — ще актуальнішим… Якщо іноді, слухаючи чи читаючи заяви наших топ-посадовців, вам здаватиметься, що вас мають за ідіотів — не сумнівайтесь, так скоріше за все і є, — резюмувала екс-міністр.



Нагадаємо, Степанов вважає, що імплементація системи охорони здоров’я, яку здійснювала команда Супрун, могла б призвести до падіння при 2−3 тис. хворих на COVID-19.