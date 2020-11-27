Зеленський. Фото: РБК Україна

https://racurs.ua/ua/n147062-zakon-pro-pokarannya-za-brehnu-v-deklaraciyah-podaly-v-radu-scho-proponuie-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, зареєстрував законопроект щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації особами, які є представниками держави та місцевого самоврядування.

У пояснювальній записці до законопроекту № 4434 зазначають, що даний законопроект має врегулювати конституційну кризу, яка виникла внаслідок рішення Конституційного суду України (КСУ). Про це повідомляється на сайті Верховної Ради

Законопроектом пропонується встановити кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації.

Кримінальна відповідальність передбачає:

штраф від 2 тис. 500 до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин;

позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наголошується, що прийняття та реалізація даного законопроекту не потребуватиме додаткових фінансових витрат з бюджету, а прийняття зазначеного законопроекту дозволить усунути законодавчі прогалини, у зв’язку із прийняттям рішенням КСУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що конституційну кризу в Україні взялася вирішувати робоча група Верховної Ради, яка вже ухвалила низку рішень. 27 листопада очільник парламентської групи Денис Монастирський назвав три основні блоки завдань.