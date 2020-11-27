Три етапи вирішення кризи в КСУ назвала Рада — що чекає на чиновників і суддів

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Конституційну кризу в Україні взялася вирішувати робоча група Верховної Ради, яка вже ухвалила низку рішень. 27 листопада очільник парламентської групи Денис Монастирський назвав три основні блоки завдань.

Робоча група дійшла висновку, що за брехню в декларації, а також за неподання декларації повинна бути встановлена кримінальна відповідальність.

За брехню в декларації і за неподання декларації має бути кримінальна відповідальність. Це перша позиція. Друга — все ж таки потрібно підняти поріг, з якого стартує кримінальна відповідальність. На сьогодні це 250 прожиткових мінімумів (приблизно в цифрах — 500 тис. грн). Тобто помилка на 500 тис. грн була кримінальною відповідальністю до рішення Конституційного суду України, — пояснив голова комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Монастирський.

З його слів, за брехню в деклараціях більш як на мільйон залишать кримінальну відповідальність, а якщо нижче 500-ти прожиткових мінімумів, то діятиме адміністративна відповідальність. Також робоча група вирішила, що неподання декларації може бути кримінальним проступком, а не злочином. Тобто за брехню в декларації не позбавлятимуть волі, а накладатимуть штраф, залучатимуть до громадських робіт та звільнятимуть з посад. Парламентар прокоментував і ситуацію довкола суддів.

Окремо неможливо створити НАЗК для суддів. Потрібно запровадити запобіжники, які б унеможливлювали вплив НАЗК на суддів, — розповів Монастирський про другий блок ухвалених рішень.

Відповідний законопроект нардепи готують на понеділок. Документ передбачатиме, що перевірка декларацій НАЗК відбуватиметься за погодженням Вищої ради правосуддя, а у випадку КСУ — із загальним збором суддів. Протокол про порушення в декларації суддів повинен підписати особисто голова НАЗК або його заступник.

Робоча група парламенту також прийняла рішення, що у разі, якщо на суддю тиснутимуть, то він може звернутися до представника ВРП, який направить подання на голову НАЗК.

Нагадаємо, Венеційська комісія планує у грудні 2020 року оприлюднити думку про конституційну ситуацію в Україні на запит президента Володимира Зеленського. 25 жовтня Зеленський попросив оцінити кризу в КСУ та надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства в Україні.