Три этапа решения кризиса в КСУ назвала Рада — что ждет чиновников и судей

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Конституционный кризис в Украине взялась решать рабочая группа Верховной Рады, которая уже приняла ряд решений. 27 ноября глава парламентской группы Денис Монастырский назвал три основных блока задач.

Рабочая группа пришла к выводу, что за ложь в декларации, а также за непредставление декларации должна быть установлена уголовная ответственность.

За ложь в декларации и за непредставление декларации должна быть уголовная ответственность. Это первая позиция. Вторая — все же нужно поднять порог, с которого стартует уголовная ответственность. На сегодня это 250 прожиточных минимумов (примерно в цифрах — 500 тыс. грн). То есть ошибка на 500 тыс. грн была уголовной ответственностью до решения Конституционного суда Украины, — пояснил председатель комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Монастырский.

По его словам, за ложь в декларациях более чем на миллион оставят уголовную ответственность, а если ниже 500-ти прожиточных минимумов, то будет действовать административная ответственность. Также рабочая группа решила, что непредставление декларации может быть уголовным проступком, а не преступлением. То есть за ложь в декларации не будут лишать свободы, а штрафовать, привлекать к общественным работам и увольнять с должностей. Также парламентарий прокомментировал ситуацию с судьями.

Отдельно невозможно создать НАПК для судей. Нужно ввести предохранители, которые бы делали невозможным влияние НАПК на судей, — рассказал Монастырский о втором блоке принятых решений.

Соответствующий законопроект нардепы готовят на понедельник. Документ будет предусматривать, что проверка деклараций НАПК будет происходить по согласованию с Высшим советом правосудия, а в случае КСУ — с общим сбором судей. Протокол о нарушении в декларации судей должен подписать лично глава НАПК или его заместитель.

Рабочая группа парламента также приняла решение, что в случае, если на судью будут оказывать давление, то он может обратиться к представителю ВСП, который направит представление на голову НАПК.

Напомним, Венецианская комиссия планирует в декабря 2020 года обнародовать мнение о конституционной ситуации в Украине на запрос президента Владимира Зеленского. 25 октября Зеленский попросил оценить кризис в КСУ и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства в Украине.