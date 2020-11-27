Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский. Фото: РБК Украина

Закон о наказании за ложь в декларациях подали в Раду — что предлагает Зеленский

27 ноя 2020, 15:44
999

Владимир Зеленский, президент Украины зарегистрировал законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации лицами, которые являются представителями государства и местного самоуправления.

В пояснительной записке к законопроекту № 4434 отмечают, что данный законопроект должен урегулировать конституционный кризис, который возник в результате решения Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом сообщается на сайте Верховной Рады

Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации.


Уголовная ответственность предусматривает:

  • штраф от 2 тыс. 500 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов;
  • лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отмечается, что принятие и реализация данного законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат из бюджета, а принятие указанного законопроекта позволит устранить законодательные пробелы, в связи с решением КСУ.

Напомним, ранее мы сообщали, что конституционный кризис в Украине взялась решать рабочая группа Верховной Рады, которая уже приняла ряд решений. 27 ноября глава парламентской группы Денис Монастырский назвал три основных блока задач.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров