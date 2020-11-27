Зеленский. Фото: РБК Украина

https://racurs.ua/n147062-zakon-o-nakazanii-za-loj-v-deklaraciyah-podali-v-radu-chto-predlagaet-zelenskiy.html

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Владимир Зеленский, президент Украины зарегистрировал законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации лицами, которые являются представителями государства и местного самоуправления.

В пояснительной записке к законопроекту № 4434 отмечают, что данный законопроект должен урегулировать конституционный кризис, который возник в результате решения Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом сообщается на сайте Верховной Рады

Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации.

Уголовная ответственность предусматривает:

штраф от 2 тыс. 500 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов;

лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отмечается, что принятие и реализация данного законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат из бюджета, а принятие указанного законопроекта позволит устранить законодательные пробелы, в связи с решением КСУ.

Напомним, ранее мы сообщали, что конституционный кризис в Украине взялась решать рабочая группа Верховной Рады, которая уже приняла ряд решений. 27 ноября глава парламентской группы Денис Монастырский назвал три основных блока задач.