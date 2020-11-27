В ПРООН підтримали створення вільної економічної зони на Донбасі, фото: From-UA

https://racurs.ua/ua/n147061-vilnu-ekonomichnu-zonu-na-donbasi-pidtrymaly-v-oon.html

Ракурс

Програма розвитку ООН (ПРООН) підтримує ідею створення вільної економічної зони на сході України.

Постійний представник ПРООН в Україні Дафіна Герчева заявила про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами Герчевої, її відомство підтримує цю ініціативу, оскільки пожвавлення місцевих економік є важливим чинником відновлення економіки та соціальної структури в уражених конфліктом країнах у всьому світі.

Конфлікт завдав сильного удару по Донецькій та Луганській областях, що призвело до невтішних економічних перспектив, втрати роботи, бідності й соціальної ізоляції, — зазначила представник ПРООН в Україні.

Вона наголошує, що досягнення стійкого миру можливе лише за умови відновлення зв’язків між людьми та системами, а також забезпечення комунікації між урядом і громадянами.

Водночас Герчева наголосила, що хоча втілення цієї ініціативи є «цілком реальним», для цього необхідні певні передумови, такі як забезпечення повної прозорості і підзвітності в питаннях залучення і виділення інвестицій.

Державні органи повинні мати можливість ефективно працювати на місцях, забезпечуючи верховенство права, захищаючи права людини, забезпечуючи доступ до правосуддя та інформації і реагуючи на потреби місцевих громад, — зазначила вона.

Нагадаємо, очільник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) Леонід Кравчук нещодавно заявив, що вільну економічну зону в цьому регіоні планують створити до 2050 року.