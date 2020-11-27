В ПРООН поддержали создание свободной экономической зоны на Донбассе, фото: From-UA

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Программа развития ООН (ПРООН) поддерживает идею создания свободной экономической зоны на востоке Украины.

Постоянный представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева заявила об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам Герчевой, ее ведомство поддерживает эту инициативу, поскольку оживление местной экономики является важным фактором восстановления экономики и социальной структуры в пораженных конфликтом странах во всем мире.

Конфликт нанес сильный удар по Донецкой и Луганской областях, что привело к неутешительным экономическим перспективам, потери работы, бедности и социальной изоляции, — отметила представитель ПРООН в Украине.

Она подчеркивает, что достижение устойчивого мира возможно лишь при условии восстановления связей между людьми и системами, а также обеспечении коммуникации между правительством и гражданами.

В то же время Герчева отметила, что хотя воплощение этой инициативы является «вполне реальным», для этого необходимы определенные предпосылки, такие как обеспечение полной прозрачности и подотчетности в вопросах привлечения и выделения инвестиций.

Государственные органы должны иметь возможность эффективно работать на местах, обеспечивая верховенство права, защищая права человека, обеспечивая доступ к правосудию и информации и реагируя на потребности местных общин, — подчеркнула она.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Леонид Кравчук недавно заявил, что свободную экономическую зону в этом регионе планируют создать к 2050 году.