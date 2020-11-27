Вакцина. Фото: Istock

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Вакцина от коронавируса, которая разрабатывается Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, отправится на повторное тестирование после того, как специалисты поставили под сомнение утверждение о ее 90% эффективности.

Ранее исследователи называли общую эффективность вакцины на уровне 70%, но подгруппа с 3 тыс. человек, для которых применяли меньшую дозу вакцины, показала более потрясающие результаты — до 90% эффективности. Об этом сообщает The Guardian.

Такая эффективность озадачила исследователей, поскольку для большинства добровольцев в Бразилии и Великобритании показатель эффективности достигал лишь 62%. Особенностью «феномена», как оказалось, стало то, что в исследовании малых доз вакцины не участвовали люди старше 55 лет.

Это вызвало соответствующие опасения, поскольку младший возраст волонтеров в исследовательской группе мог стать причиной высокой эффективности при том, что заболевание представляет наибольшую угрозу именно для пожилых людей.

В связи с этим компания-производитель AstraZeneca заявила, что проведет новое глобальное исследование с использованием низкой дозы препарата. При этом профессор медицины Оксфордского университета Джон Белл отверг предположение о том, что предварительное тестирование вакцины не было организовано должным образом. Он надеется, что полные данные исследования будут обнародованы уже в ближайшие выходные.

Отметим, что правительство Великобритании уже обратилось в Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) с просьбой начать процесс лицензирования вакцины. При этом министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, заявил, что от быстроты действий MHRA зависит дата начала вакцинации. Сейчас страна уже заказала 100 млн доз вакцины для иммунизации населения.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса производителя AstraZeneca, которую разработали вместе с Оксфордским университетом, будет доступнее для бедных стран, чем вакцины других компаний. В частности, известно, что она менее требовательна к условиям хранения, и будет значительно дешевле.

Вакцину компании AstraZeneca можно транспортировать и хранить до полугода в стандартных условиях охлаждения — при температуре от +2 до +7. Цена вакцины составит около 3 фунтов (4 долл.). Сейчас это самая дешевая предложенная цена среди всех вакцин на финальных стадиях испытания.