Артем Сытник должен уйти с должности главы НАБУ, считают в офисе Зеленского. Фото: glavcom.ua

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Заместитель главы Офиса президента заявил, что Артем Сытник должен уйти из НАБУ.

Заместитель Ермака Олег Татаров считает, что Сытник «не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти». Также чиновник назвал Антикоррупционное бюро «не украинской историей, которая находится за пределами Украины». Так Татаров прокомментировал законопроект о внесении изменений в закон «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», который был зарегистрирован в Верховной Раде 27 ноября. Инициаторами законопроекта являются премьер-министр Денис Шмыгаль и группа народных депутатов. Об этом сообщает «Закон и бизнес».

НАБУ — это не украинская история, которая, к сожалению, находится за пределами нашей страны. Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнями проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник. И это уже вопрос национальной безопасности и государственного суверенитета, — отметил чиновник.

По убеждению Татаров, в Антикоррупционном бюро нужно провести новый конкурс на должность директора учреждения «с учетом исключительно украинских интересов».

Напомним, 28 августа Конституционный суд признал неконституционным указ пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

Позже президент Владимир Зеленский пообещал Западу, что деятельности Национального антикоррупционного бюро ничего не будет угрожать. Также глава государства заверил союзников, что сохранит Артема Сытника на посту директора НАБУ.