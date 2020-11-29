Артем Ситник має піти з посади голови НАБУ, вважають в офісі Зеленського. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/ua/n147106-pro-zovnishnie-upravlinnya-ukrayinou-ta-vidstavku-sytnyka-zagovoryly-y-u-ofisi-prezydenta.html

Ракурс

Заступник голови Офісу президента заявив, що Артем Ситник має піти з НАБУ.

Заступник Єрмака Олег Тарасов вважає, що Ситник «не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і має піти». Також чиновник назвав Антикорупційне бюро «не українською історією, яка знаходиться за межами України». Так Тарасов прокоментував законопроект про внесення змін до закону «Про Національне антикорупційне бюро України», який був зареєстрований у Верховній Раді 27 листопада. Ініціаторами законопроекту є прем'єр-міністр Денис Шмигаль і група народних депутатів. Про це повідомляє «Закон і бізнес».

НАБУ — це не українська історія, яка, на жаль, знаходиться за межами нашої країни. Можна виходити з різними законодавчими ініціативами, але корінням проблем у антикорупційній політиці держави є саме Артем Ситник. І це вже питання національної безпеки і державного суверенітету, — зазначив посадовець.

На переконання Терасова, в Антикорупційному бюро треба провести новий конкурс на посаду директора установи «з урахуванням виключно українських інтересів».

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд визнав неконституційним указ п’ятого президента України Петра Порошенка про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

Пізніше президент Володимир Зеленський пообіцяв Заходу, що діяльності Національного антикорупційного бюро нічого не загрожуватиме. Також глава держави запевнив союзників, що збереже Артема Ситника на посаді директора НАБУ.