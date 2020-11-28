Будівництво «Північного потоку-2» можуть поновити, фото: Pjotr Mahhonin

https://racurs.ua/ua/n147105-budivnyctvo-pivnichnogo-potoku-2-mojut-ponovyty-vje-v-grudni-zmi.html

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Будівництво «Північного потоку-2» — газогону, покликаного доставляти газ з Росії до Німеччини в обхід України, може поновитися вже 5 грудня.

Йдеться про плани добудувати ділянку газогону, розташовану в територіальних водах Німеччини, повідомляє німецька радіостанція NDR з посиланням на прес-службу Nord Stream AG.

Наразі ще не вирішено, яке саме судно здійснюватиме відповідні роботи.

Наразі для завершення проекту бракує близько 75 км труб — близько 16 км в межах німецької ексклюзивної економічної зони, решта 60 км — на території Данії.

Компанія планує в грудні розпочати прокладання відрізка у 2,6 км на кожній з двох ниток газогону, щоб з'єднати «Північній потік-2» з берегом — газорозподільчою станцією у німецькому місті Любміні.

Зазначається, що Управління водних шляхів і судноплавства Балтійського моря в Штральзунді вже попередило капітанів суден, що проходять в цьому районі, про початок будівельних робіт.

Нагадаємо, у вересні Польща запропонувала свою альтернативу «Північному потоку-2».