Дональд Трамп, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n147104-tramp-planuie-znovu-balotuvatysya-na-vyborah-prezydenta-ssha-zmi.html

Ракурс

Дональд Трамп, чинний президент США, який на цьогорічних виборах глави держави поступився кандидату від Демократичної партії Джо Байдену, планує у 2024 році знову висунути свою кандидатуру на цю посаду.

Про це з посиланням на інформовані джерела повідомляє видання The Daily Beast.

За інформацією джерел видання, Трамп наразі чекає на слушний момент, щоб оголосити про це і в такий спосіб залишити за собою прихильників Республіканської партії США на наступні чотири роки.

Можливо це буде зроблено під час тижня, на який припаде інавгурація Байдена, зокрема у сам день інавгурації, якщо всі спроби Трампа оскаржити результати нещодавніх виборів у суді не матимуть результатів.

Зазначається, що команда Трампа вже почала з цього питання опитувати спонсорів, щоб дізнатися, на чию підтримку в такому разі можна буде розраховувати.

Водночас ні в команді Трампа, ні в Білому домі офіційних коментарів щодо цієї інформації виданню отримати не вдалося.

Нагадаємо, Трамп нещодавно доручив почати процес передачі справ команді Байдена.