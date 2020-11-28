У Чернівцях під загрозою другий тур виборів мера міста, фото: Wikimapia

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Місцеві вибори, основний день голосування на яких в Україні припав на 25 жовтня, передбачають проведення другого туру виборів мера у великих ОТГ, якщо жоден з кандидатів у першому турі не здобув понад 50% голосів виборців.

Однак проведення другого туру в Чернівцях, запланованого на 29 листопада, опинилося під загрозою, наголошує прес-служба Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Зазначається, що до ЦВК від Чернівецької міської територіальної виборчої комісії (ТВК) надійшло повідомлення про те, що низка місцевих організацій політичних партій достроково припиняють повноваження своїх представників у складі дільничих виборчих комісій (ДВК).

Йдеться про такі політсили:

Чернівецька обласна партійна організація ВО «Батьківщина» — 216 членів ДВК;

Чернівецька територіальна організація партії «Європейська солідарність» — 128 членів ДВК;

Чернівецька обласна організація партії «Наш край» — 85 членів ДВК;

Чернівецька обласна організація партії «Рідне місто» — 15 членів ДВК.

У Центрвиборчкомі побоюються, що така ситуація в Чернівцях призвести до перешкод у проведенні виборів, оскільки для прийняття рішень в процесі роботи ДВК може не вистачити кворуму.

Водночас у відомстві додають, що ТВК зобов’язана встановити підсумки голосування незалежно від кількості виборчих дільниць, на яких воно не було проведене згідно з вимогами Виборчого кодексу.

Зазначається, що до відповідних подань від політсил не додано заяв осіб про складання ними повноважень членів ДВК. У ЦВК наголошують, що місцеві організації партій, згідно із законодавством, не мають повноважень відкликати кандидатури, подані ними до складу виборчих комісій.

Звернення від організацій партій можливі лише на підставі особистої заяви члена комісії про складення повноважень або шляхом внесення подання про заміну члена комісії, — зазначають у ЦВК.

У Центрвиборчкомі наголошують, що повноваження членів ДВК припиняються лише з моменту ухвалення відповідного рішення ТВК.

До прийняття такого рішення члени дільничної виборчої комісії зобов’язані виконувати свої обов’язки, — додають у відомстві.



У ЦВК нагадують, що ухиляння членів виборчих комісій від виконання своїх обов’язків без поважних причин є грубим порушенням законодавства, за яке, зокрема, передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, до другого туру місцевих виборів у Чернівцях вийшли кандидат від «Єдиної альтернативи» та представник «Команди Михайлішина» Віталій Михайлішин.