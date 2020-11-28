В Черновцах под угрозой второй тур выборов мэра города, фото: Wikimapia

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Ракурс

Местные выборы, основной день голосования на которых в Украине пришелся на 25 октября, предусматривают проведение второго тура выборов мэра в больших ОТО, если ни один из кандидатов в первом туре не получил более 50% голосов избирателей.

Однако проведение второго тура в Черновцах, запланированного на 29 ноября, оказалось под угрозой, отмечает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Отмечается, что в ЦИК от Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) поступило сообщение о том, что ряд местных организаций политических партий досрочно прекращают полномочия своих представителей в составе участковых избирательных комиссий (УИК).

Речь идет о таких политсилах:

Черновицкая областная партийная организация ВО «Батькивщина» — 216 членов УИК;

Черновицкая территориальная организация партии «Европейская солидарность» — 128 членов УИК;

Черновицкая областная организация партии «Наш край» — 85 членов УИК;

Черновицкая областная организация партии «Родной город» — 15 членов УИК.

В Центризбиркоме опасаются, что такая ситуация в Черновцах привести к помехам в проведении выборов, поскольку для принятия решений в процессе работы УИК может не хватить кворума.

В то же время в ведомстве добавляют, что ТИК обязана установить итоги голосования независимо от количества избирательных участков, на которых оно не было проведено в соответствии с требованиями Избирательного кодекса.

Отмечается, что к соответствующим представлениям от политсил не приложены заявления лиц о сложении ими полномочий членов УИК. В ЦИКе отмечают, что местные организации партий, согласно законодательству, не имеют полномочий отозвать кандидатуры, поданные ими в состав избирательных комиссий.

Обращения от организаций партий возможны только на основании личного заявления члена комиссии о сложении полномочий или путем внесения представления о замене члена комиссии, — отмечают в ЦИКе.

В Центризбиркоме подчеркивают, что полномочия членов УИК прекращаются только с момента принятия соответствующего решения ТИК.

До принятия такого решения члены участковой избирательной комиссии обязаны выполнять свои обязанности, — добавляют в ведомстве.



В ЦИКе напоминают, что уклонение членов избирательных комиссий от выполнения своих обязанностей без уважительных причин является грубым нарушением законодательства, за которое, в частности, предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, во второй тур местных выборов в Черновцах вышли кандидат от «Единой альтернативы» и представитель «Команды Михайлишина» Виталий Михайлишин.