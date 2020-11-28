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Ракурс
29 листопада відзначають День електронного вітання, фото:

29 листопада відзначають День електронного поздоровлення

28 лис 2020, 20:31
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29 листопада у світі щорічно відзначають День електронного вітання, в межах якого людей закликають надіслати знайомим привітання з тієї чи іншої причини будь-яким з доступних за допомогою сучасних технологій способів, наприклад шляхом повідомлення в соцмережах чи надсилання листівки електронною поштою.

Це може бути текст, аудіо чи відео. Зручність і швидкість надсилання електронного привітання дозволяє легше, ніж будь-коли раніше, долучатися до цього процесу. Чудеса технологій зближують людей.

Невдовзі після набуття електронною поштою популярності, з’явилися електронні привітання. Перший електронний сайт вітальних листівок з’явився у 1994 році.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять Левія Матвія — одного з 12 апостолів, автора Євангелія від Матвія.


За однією з версій, Матвія, який проповідував християнство у низці країн, у 60 році н. е. стратили в Ефіопії за наказом місцевого правителя. За іншою версією, він помер від старості.

Народні прикмети:

  • якщо на Матвія пішов сніг — варто очікувати хуртовин;
  • сильний вітер цього дня віщує часті завірюхи та хуртовини взимку;
  • якщо погода цього дня тепла та дощова — зима буде теплою і м’якою;
  • чим сильніша цього дня відлига, тим холоднішою буде зима;
  • низькі хмари — до похолодання.

Джерело: Ракурс


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