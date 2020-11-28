29 ноября отмечают День электронного поздравления, фото:

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29 ноября в мире ежегодно отмечают День электронного поздравления, в рамках которого людей призывают отправить знакомым поздравления по той или иной причине любым из доступных с помощью современных технологий способов, например путем сообщения в соцсетях или отправки открытки по электронной почте.

Это может быть текст, аудио или видео. Удобство и скорость передачи электронного поздравления позволяет легче, чем когда-либо прежде, приобщаться к этому процессу. Чудеса технологий сближают людей.

Вскоре после получения электронной почтой популярности, появились электронные поздравления. Первый электронный сайт поздравительных открыток появился в 1994 году.

Православная церковь в этот день чтит память Левия Матвея — одного из 12 апостолов, автора Евангелия от Матфея.

По одной из версий, Матфея, который проповедовал христианство в ряде стран, в 60 году н. е. казнили в Эфиопии по приказу местного правителя. По другой версии, он умер от старости.

Народные приметы: