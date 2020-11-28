29 ноября отмечают День электронного поздравленияhttps://racurs.ua/n147102-29-noyabrya-otmechaut-den-elektronnogo-pozdravleniya.htmlРакурс
29 ноября в мире ежегодно отмечают День электронного поздравления, в рамках которого людей призывают отправить знакомым поздравления по той или иной причине любым из доступных с помощью современных технологий способов, например путем сообщения в соцсетях или отправки открытки по электронной почте.
Это может быть текст, аудио или видео. Удобство и скорость передачи электронного поздравления позволяет легче, чем когда-либо прежде, приобщаться к этому процессу. Чудеса технологий сближают людей.
Вскоре после получения электронной почтой популярности, появились электронные поздравления. Первый электронный сайт поздравительных открыток появился в 1994 году.
Православная церковь в этот день чтит память Левия Матвея — одного из 12 апостолов, автора Евангелия от Матфея.
По одной из версий, Матфея, который проповедовал христианство в ряде стран, в 60 году н. е. казнили в Эфиопии по приказу местного правителя. По другой версии, он умер от старости.
Народные приметы:
- если Матфея пошел снег — стоит ожидать метелей;
- сильный ветер в этот день предвещает частые метели и вьюги зимой;
- если погода в этот день теплая и дождевая — зима будет теплой и мягкой;
- чем сильнее в этот день оттепель, тем холоднее будет зима;
- низкие облака — к похолоданию.