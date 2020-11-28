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Ракурс
29 ноября отмечают День электронного поздравления, фото:

29 ноября отмечают День электронного поздравления

28 ноя 2020, 20:31
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29 ноября в мире ежегодно отмечают День электронного поздравления, в рамках которого людей призывают отправить знакомым поздравления по той или иной причине любым из доступных с помощью современных технологий способов, например путем сообщения в соцсетях или отправки открытки по электронной почте.

Это может быть текст, аудио или видео. Удобство и скорость передачи электронного поздравления позволяет легче, чем когда-либо прежде, приобщаться к этому процессу. Чудеса технологий сближают людей.

Вскоре после получения электронной почтой популярности, появились электронные поздравления. Первый электронный сайт поздравительных открыток появился в 1994 году.

Православная церковь в этот день чтит память Левия Матвея — одного из 12 апостолов, автора Евангелия от Матфея.


По одной из версий, Матфея, который проповедовал христианство в ряде стран, в 60 году н. е. казнили в Эфиопии по приказу местного правителя. По другой версии, он умер от старости.

Народные приметы:

  • если Матфея пошел снег — стоит ожидать метелей;
  • сильный ветер в этот день предвещает частые метели и вьюги зимой;
  • если погода в этот день теплая и дождевая — зима будет теплой и мягкой;
  • чем сильнее в этот день оттепель, тем холоднее будет зима;
  • низкие облака — к похолоданию.

Источник: Ракурс


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