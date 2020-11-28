В Украине появится новый профессиональный праздник, фото:

https://racurs.ua/n147099-novyy-professionalnyy-prazdnik-poyavilsya-v-ukraine-detali.html

Ракурс

В Украине появился новый профессиональный праздник — День работника системы финансового мониторинга.

Его ежегодно будут отмечать 28 ноября. Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского № 523/2020 от 28 ноября 2020 года, опубликованном на сайте Офиса президента.

Этот указ Зеленского вступает в силу со дня его опубликования.

В тексте указа отмечается, что этот профессиональный праздник вводится в поддержку соответствующей инициативы Кабмина, учитывая «значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества» в сфере противодействия таким преступлениям, как отмывание доходов и финансирование терроризма.

Напомним, недавно Зеленский ввел в Украине еще один профессиональный праздник — День виноградаря и винодела.