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В Украине появится новый профессиональный праздник, фото:

Новый профессиональный праздник появился в Украине — детали

28 ноя 2020, 19:09
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В Украине появился новый профессиональный праздник — День работника системы финансового мониторинга.

Его ежегодно будут отмечать 28 ноября. Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского № 523/2020 от 28 ноября 2020 года, опубликованном на сайте Офиса президента.

Этот указ Зеленского вступает в силу со дня его опубликования.


В тексте указа отмечается, что этот профессиональный праздник вводится в поддержку соответствующей инициативы Кабмина, учитывая «значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества» в сфере противодействия таким преступлениям, как отмывание доходов и финансирование терроризма.

Напомним, недавно Зеленский ввел в Украине еще один профессиональный праздник — День виноградаря и винодела.

Источник: Ракурс


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