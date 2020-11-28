Семен Семенченко, фото: Alexander Stakhanov

https://racurs.ua/n147098-semenchenko-ne-vernut-oficerskoe-zvanie-tak-reshil-verhovnyy-sud.html

Ракурс

Семену Семенченко, бывшему командиру добровольческого батальона «Донбасс» и народному депутату VIII созыва не вернут офицерское звание.

Соответствующее решение 16 ноября приняла коллегия судей Кассационного административного суда Верховного суда. Об этом говорится в соответствующем постановлении суда.

Семенченко руководство Нацгвардии лишило офицерских званий «капитан резерва» и «майор резерва» в 2015 году — он стал «солдатом резерва».

Он обжаловал это решение в суде. Окружной админсуд Киева 14 сентября 2016 года иск Семенченко полностью удовлетворил, однако уже 4 ноября 2016 года это постановление отменил Киевский апелляционный админсуд.

В 2019 году это дело отправили на новое рассмотрение, однако Шестой апелляционный админсуд также не вернул Семенченко воинское звание. В результате тот подал кассационную жалобу, которую рассматривал уже Верховный суд.

В постановлении Верховного суда отмечается, что в Нацгвардии свою позицию мотивировали тем, что приказ о лишении Семенченко офицерского звания был издан на основе выводов соответствующего служебного расследования.

В 2016 году в прокуратуре заявляли, что Семенченко получил от Вышгородского районного военного комиссариата «заведомо ложное» временное удостоверение офицера запаса, которое использовал для принятия на военную службу в батальоне «Донбасс».

Напомним, «Ракурс» ранее рассказывал скандальные подробности о жизни Семенченко.