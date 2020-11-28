Семен Семенченко, фото: Alexander Stakhanov

https://racurs.ua/ua/n147098-semenchenku-ne-povernut-oficerske-zvannya-tak-vyrishyv-verhovnyy-sud.html

Ракурс

Семену Семенченку, колишньому командиру добровольчого батальйону «Донбас» та народному депутату VIII скликання не повернуть офіцерське звання.

Відповідне рішення 16 листопада ухвалила колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного суду. Про це йдеться у відповідній постанові суду.

Семенченка керівництво Нацгвардії позбавило офіцерських звань «капітан резерву» та «майор резерву» у 2015 році — він став «солдатом резерву».

Він оскаржив це рішення в суді. Окружний адмінсуд Києва 14 вересня 2016 року позов Семенченка повністю задовольнив, проте вже 4 листопада 2016 року цю постанову скасував Київський апеляційний адмінсуд.

У 2019 році цю справу відправили на новий розгляд, проте Шостий апеляційний адмінсуд також не повернув Семенченку військове звання. В результаті той подав касаційну скаргу, яку розглядав вже Верховний суд.

У постанові Верховного суду зазначається, що в Нацгвардії свою позицію мотивували тим, що наказ про позбавлення Семенченка офіцерського звання був виданий на основі висновків відповідного службового розслідування.

У 2016 році в прокуратурі заявляли, що Семенченко отримав від Вишгородського районного військового комісаріату «завідомо неправдиве» тимчасове посвідчення офіцера запасу, яке використав для прийняття на військову службу в батальйоні «Донбас».

Нагадаємо, «Ракурс» раніше розповідав скандальні подробиці про життя Семенченка.