Во время панихиды, фото: Всемирный конгресс украинцев

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Панихиду за упокой душ жертв голодоморов провел на территории Национального музея «Мемориал жертв Голодомора» глава Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Помолимся за упокой каждой души, которая подверглась ужасной смерти от голодоморов, — отмечается в сообщении.

В ПЦУ отмечают, что голод затронул не только тела, но и души украинцев, этим страшным геноцидом были обесценены духовные и нравственные основы бытия: любовь и достоинство.

Жестокий режим советской власти превратил человеческую жизнь с ценности на какое-то излишество, — подчеркивают в ПЦУ. — Даже после трагической голодной смерти с человеком не могли должным образом попрощаться.

Участие в молебне также приняли представители Украинской греко-католической церкви.

Память жертв голодоморов 1921—1923, 1932−1933 и 1946−1947 годов, жертвами которых стали миллионы человек, в Украине ежегодно чествуют в четвертую субботу ноября.

Напомним, сегодня, 28 ноября, под посольство РФ в Киеве активисты принесли кресты в память о жертвах голодоморов.