В оккупированной Горловке погибли 12 оккупантов, фото:

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Ракурс

На Донбассе 12 российских военных, среди которых и майор Вооруженных сил РФ, погибли в результате нескольких мощных взрывов во временно оккупированной Горловке.

Также взрывами уничтожены зенитно-ракетные комплексы «Оса-АКМ» и боеприпасы к ним. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на собственные источники.

В результате оккупированная Горловка осталась без средств противовоздушной обороны, отмечает журналист.

По словам Цаплиенко, сумма нанесенного этими взрывами ущерба оценивается в 80 млн долл. США, для расследования этого инцидента из Москвы в Горловку выехала специальная следственная группа Генпрокуратуры РФ.

Он добавил, что украинская сторона сейчас проверяет эту информацию.

Напомним, в прошлом году во временно оккупированном Донецке взорвали базовую станцию ​​мобильной связи сепаратистов.