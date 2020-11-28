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Ракурс
В оккупированной Горловке погибли 12 оккупантов, фото:

12 оккупантов погибли в результате мощных взрывов в Горловке — СМИ

28 ноя 2020, 17:07
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На Донбассе 12 российских военных, среди которых и майор Вооруженных сил РФ, погибли в результате нескольких мощных взрывов во временно оккупированной Горловке.

Также взрывами уничтожены зенитно-ракетные комплексы «Оса-АКМ» и боеприпасы к ним. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на собственные источники.

В результате оккупированная Горловка осталась без средств противовоздушной обороны, отмечает журналист.

По словам Цаплиенко, сумма нанесенного этими взрывами ущерба оценивается в 80 млн долл. США, для расследования этого инцидента из Москвы в Горловку выехала специальная следственная группа Генпрокуратуры РФ.


Он добавил, что украинская сторона сейчас проверяет эту информацию.

Напомним, в прошлом году во временно оккупированном Донецке взорвали базовую станцию ​​мобильной связи сепаратистов.

Источник: Ракурс


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