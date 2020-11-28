В окупованій Горлівці загинули 12 окупантів

https://racurs.ua/ua/n147096-12-okupantiv-zagynuly-v-rezultati-potujnyh-vybuhiv-u-gorlivci-zmi.html

Ракурс

На Донбасі 12 російських військових, серед яких і майор Збройних сил РФ, загинули в результаті кількох потужних вибухів в тимчасово окупованій Горлівці.

Також вибухами знищені зенітно-ракетні комплекси «Оса-АКМ» та боєприпаси до них. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на власні джерела.

В результаті окупована Горлівка залишилася без засобів протиповітряної оборони, зазначає журналіст.

За словами Цаплієнка, сума завданих цими вибухами збитків оцінюється у 80 млн дол. США, для розслідування цього інциденту з Москви до Горлівки виїхала спеціальна слідча група генпрокуратури РФ.

Він додав, що українська сторона наразі перевіряє цю інформацію.

Нагадаємо, торік в тимчасово окупованому Донецьку підірвали базову станцію мобільного зв’язку сепаратистів.