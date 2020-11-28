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Ракурс
Під час акції біля посольства РФ у Києві, фото: «Укрінформ»

Хрести принесли під посольство РФ у Києві в пам’ять про жертв Голодоморів (ФОТО, ВІДЕО)

28 лис 2020, 16:41
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У Києві сьогодні, 28 листопада, в День пам’яті жертв Голодомору, під посольство Росії у Києві принесли десяток дерев’яних хрестів.

Цей захід, в якому брали участь активісти «Національного корпусу», відбувся в пам’ять про українців, закатованих голодом, повідомляє агентство «Укрінформ».

Також представники «Нацкорпусу» запалили смолоскипи.

На паркан посольства вивісили плакат з написом «Пам'ятаємо, хто наші вороги», «Вбивали тоді. Вбивають зараз».

Загалом в цьому заході взяли участь близько 300 осіб.

За словами активістів, мета цієї акції — не дати забути ті часи та нагадати, що потрібно не лише ставити свічки у пам’ять про жертв, а й навчитися захищати себе від ворогів.

Пам’ять жертв організованих радянською владою Голодоморів в Україні щорічно вшановують у четверту суботу листопада. Жертвами трьох Голодоморів, котрі сталися у 1921−1923, 1932−1933 та 1946−1947 роках, стали мільйони осіб.

Під час акції біля посольства РФ у Києві, фото: PavlovskyNews

Під час акції біля посольства РФ у Києві, фото: PavlovskyNews

Під час акції біля посольства РФ у Києві, фото: PavlovskyNews

Під час акції біля посольства РФ у Києві, фото: PavlovskyNews

Під час акції біля посольства РФ у Києві, фото: «Укрінформ»

Під час акції біля посольства РФ у Києві, фото: «Укрінформ»

Під час акції біля посольства РФ у Києві, фото: «Укрінформ»

Під час акції біля посольства РФ у Києві, фото: «Укрінформ»


Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні взяв участь у заходах із вшанування пам’яті жертв Голодоморів, котрі відбулися в Києві.


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