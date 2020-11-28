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Во время акции у посольства РФ в Киеве, фото: «Укринформ»

Кресты принесли под посольство РФ в Киеве в память о жертвах Голодоморов (ФОТО, ВИДЕО)

28 ноя 2020, 16:41
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В Киеве сегодня, 28 ноября, в День памяти жертв Голодомора, в посольство России в Киеве принесли десяток деревянных крестов.

Это мероприятие, в котором приняли участие активисты «Национального корпуса», состоялось в память об украинцах, замученных голодом, сообщает агентство «Укринформ».

Также представители «Нацкорпуса» зажгли факелы.

На забор посольства вывесили плакат с надписью «Помним, кто наши враги», «Убивали тогда. Убивают сейчас».

Всего в этом мероприятии приняли участие около 300 человек.

По словам активистов, цель этой акции — не дать забыть те времена и напомнить, что нужно не только ставить свечи в память о жертвах, но и научиться защищать себя от врагов.

Память жертв организованных советской властью Голодоморов в Украине ежегодно чествуют в четвертую субботу ноября. Жертвами трех Голодоморов, которые произошли в 1921—1923, 1932−1933 и 1946−1947 годах, стали миллионы человек.

Во время акции у посольства РФ в Киеве, фото: PavlovskyNews

Во время акции у посольства РФ в Киеве, фото: PavlovskyNews

Во время акции у посольства РФ в Киеве, фото: PavlovskyNews

Во время акции у посольства РФ в Киеве, фото: PavlovskyNews

Во время акции у посольства РФ в Киеве, фото: «Укринформ»

Во время акции у посольства РФ в Киеве, фото: «Укринформ»

Во время акции у посольства РФ в Киеве, фото: «Укринформ»

Во время акции у посольства РФ в Киеве, фото: «Укринформ»


Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня принял участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв Голодоморов, которые прошли в Киеве.


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