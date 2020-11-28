В большинстве областей Украины ожидаются осадки

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Погода в Украине 29 ноября ожидается с осадками, преимущественно мокрым снегом и дождем, в большинстве регионов, кроме юго-восточных областей.

На западе Украины ожидается преимущественно снег. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура ночью составит −3…+3° (на юге 0…+5°), днем — −1…+5° (на юге — до +9°, в Крыму — до +12°).

Погода в Киеве 29 ноября будет со снегом и мокрым снегом. Столбики термометров ночью опустятся до 0…-2°, днем — поднимутся до +1…+3°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове в следующие сутки будет со снегом. Ночью температура воздуха составит −1…−3°, днем — −1…+1°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе ожидается без осадков в течение суток. Ночью термометры покажут +2…+4°, днем — +5…+7°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре также будет без существенных осадков. Синоптики ожидают температуру воздуха +2…+4° ночью и +6…+8° днем. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове ночью будет со снегом и мокрым снегом, днем — без существенных осадков. Ночью ожидается температура воздуха +1…+3°, днем — +4…+6°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 29 ноября будет со снегом днем ​​и ночью. Температура ночью составит 0…-2°, днем ​​воздух прогреется до 0…+2°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, синоптики недавно опубликовали прогноз погоды на декабрь.