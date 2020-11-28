«Золотую осень» может уничтожить глобальное потепление

Осень. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147093-zolotuu-osen-mojet-unichtojit-globalnoe-poteplenie.html

Ракурс

Изменение климата может послужить тому, что осень как красочная и яркая пора года может практически прекратить свое существование. Новое исследование показывает, что уже к концу столетия «золотая осень» сократится практически на неделю.

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха проанализировали данные по опаданию осенних листьев с 1948 года по 2015 год у шести видов деревьев, которые произрастают в умеренном климате. Об этом сообщает «Популярная механика».

В ходе исследований они пришли к выводу, что увеличение вегетационного периода деревьев (время роста и развития растений) весной и летом из-за большего количества CO2, света и более высоких температур приведет к более раннему опаданию листьев. Исследователи связывают это с тем, что корни и столб перестают хранить углерод, который влияет на продолжительность жизни листьев.

После этого анализа, ученые попробовали создать модель, которая могла бы спрогнозировать будущее для поры года. Для этого они провели два эксперимента. В ходе первого они сравнили деревья в специальных камерах с сегодняшним уровнем CO2 с деревьями в камерах с удвоенным уровнем. А во втором тесте они посмотрели на влияние тени на обе камеры.

Объединив результаты, ученые определили, что если уже к 2100 году, если выбросы углерода останутся такими же высокими, более теплая осень приведет к более продолжительному вегетационному периоду, а значит, листья начнут опадать на 3−6 дней раньше.

Напомним, ранее мы сообщали, что глобальное потепление провоцирует негативные последствия для всего полярного региона. Впервые с начала ведения наблюдений море Лаптевых не начало замерзать в конце октября. Климатологи считают, что запоздалое замерзание моря вызвано затяжным теплом и поступлением атлантических вод.