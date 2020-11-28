Автомат Калашникова. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147092-neizvestnyy-pokazatelno-rasstrelyal-avto-v-kieve-i-ostavil-podarok-foto.html

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Неизвестный мужчина обстрелял автомобиль Mercedes в Киеве, припаркованный в одном из дворов на улице Драгоманова. Злоумышленник стрелял по машине из автомата Калашникова.

В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает «Киев оперативный» на своей странице в Facebook.



По информации очевидцев, внутри припаркованного автомобиля никого не было. После обстрела злоумышленник оставил оружие прямо у истерзанной иномарки. У автомобиля остались разбросанными гильзы.

Владельцу автомобиля — 20 лет. О мотивах обстрела на данный момент ничего неизвестно, но предполагается, что «расстрел» авто был предупреждением для владельца.

Напомним, ранее мы сообщали, что стрельба в Никополе произошла в понедельник, 14 сентября. Вследствие чрезвычайного происшествия погибли два человека. Для задержания злоумышленника на территории Днепропетровщины полиция объявила план «Сирена». Кроме этого, по факту умышленного убийства двух мужчин правоохранители открыли уголовное производство.