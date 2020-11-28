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Ракурс
Автомат Калашникова. Фото: Istock

Неизвестный показательно расстрелял авто в Киеве и оставил «подарок» — фото

28 ноя 2020, 14:15
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Неизвестный мужчина обстрелял автомобиль Mercedes в Киеве, припаркованный в одном из дворов на улице Драгоманова. Злоумышленник стрелял по машине из автомата Калашникова.

В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает «Киев оперативный» на своей странице в Facebook.

Расстрел авто. Фото: Киев оперативныйПо информации очевидцев, внутри припаркованного автомобиля никого не было. После обстрела злоумышленник оставил оружие прямо у истерзанной иномарки. У автомобиля остались разбросанными гильзы.


Расстрел авто. Фото: Киев оперативныйВладельцу автомобиля — 20 лет. О мотивах обстрела на данный момент ничего неизвестно, но предполагается, что «расстрел» авто был предупреждением для владельца.

Расстрел авто. Фото: Киев оперативныйНапомним, ранее мы сообщали, что стрельба в Никополе произошла в понедельник, 14 сентября. Вследствие чрезвычайного происшествия погибли два человека. Для задержания злоумышленника на территории Днепропетровщины полиция объявила план «Сирена». Кроме этого, по факту умышленного убийства двух мужчин правоохранители открыли уголовное производство.


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