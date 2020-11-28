Пожар "Балашово". Фото: пресс-служба ГСЧС

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Ракурс

Пожар на рынке «Барабашово» в Харькове вспыхнул в ночь на 28 ноября. По информации очевидцев, пожар начался примерно в 3.00. Возгорание охватило почти 25 павильонов и торговых площадок, горели более 1 тыс. кв. м.

Причиной возгорания мог быть поджог, однако окончательная версия до сих пор устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.





На место происшествия прибыли четыре пожарных автомобиля, спасатели присвоили пожару четвертый уровень опасности. В общем огонь тушили 15 отделений спасателей на автоцистернах, а также шесть автомобилей специального назначения. К ликвидации пожара привлекли почти 100 спасателей.









Отмечается, что из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания. В 4.17 пожар удалось локализовать, спасатели продолжают работать на месте.

Напомним, ранее мы сообщали, что смертельная на пожар произошел в Кировоградской области 18 ноября. В 13.25 спасатели получили сообщение, что в селе Варваровка Долинского района горит частный жилой дом. Пожарные, которые тушили пожар, обнаружили на веранде тела четырех человек. В частности, жертвами пожара стали двое детей 2016 и 2018 рождения.