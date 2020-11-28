Пожежа на ринку. Фото: прес-служба ДСНС

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Пожежа на ринку «Барабашово» у Харкові спалахнула у ніч на 28 листопада. За інформацією очевидців, пожежа почалася приблизно о 3.00. Загоряння охопило майже 25 павільйонів та торгових майданчиків, горіли понад 1 тис. кв. м.

Причиною загоряння міг бути підпал, проте остаточна версія досі встановлюється. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На місце події прибули чотири пожежні автомобілі, рятувальники присвоїли пожежі четвертий рівень небезпеки. Загалом вогонь гасили 15 відділень рятувальників на автоцистернах, а також шість автомобілів спеціального призначення. До ліквідації пожежі залучили майже 100 рятувальників.





Наголошується, що через сильне задимлення пожежникам довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання. О 4.17 пожежу вдалося локалізувати, рятувальники продовжують працювати на місці.









Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що смертельна на пожежа сталася у Кіровоградській області 18 листопада. О 13.25 рятувальники отримали повідомлення, що в селі Варварівка Долинського району горить приватний житловий будинок. Вогнеборці, які гасили пожежу виявили на веранді тіла чотирьох осіб. Зокрема, жертвами пожежі стали двоє дітей 2016 та 2018 років народження.