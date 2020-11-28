Коронавірус у Києві. Фото: Київ інформатор

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Коронавірус у Києві продовжує розповсюджуватися. За минулу добу захворювання підтвердили у 1 тис. 739 осіб, у тому числі у 132 дітей та 79 медиків. Всього підтверджено 67 тис. 278 випадків інфікування у Києві. Наразі в столиці 43 тис. 347 активних хворих.

За добу померли 15 пацієнтів, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 1 тис. 268 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

924 жінки у віці від 18 до 94 років;

683 чоловіків у віці від 18 до 91 року;

60 дівчаток від дев’яти місяців до 17 років та 72 хлопчики від дев’яти місяців до 17 років.

До лікарень за добу госпіталізували 112 пацієнтів, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Деснянському районі — 349;

Святошинському районі — 234;

Солом’янському районі — 207.

Одужали за минулу добу 346 людей. Усього коронавірус змогли подолати 22 тис. 663 мешканці столиці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що введення жорсткого карантину в Україні обговорюють в уряді, але жодної конкретної дати наразі немає. У грудні влада оцінить результат запровадження карантину вихідного дня й прийме рішення. Кабмін буде орієнтуватися на його ефект. Хоча план щодо введення більш жорсткого карантину вже напрацьовується.