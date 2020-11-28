Зеленські. Фото: прес-служба ОП

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День пам’яті жертв Голодомору відзначають сьогодні, 28 листопада. Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять жертв біля пам’ятного знака на Михайлівській площі в Києві.

Очільник держави з дружиною встановили біля пам’ятного знака композиції з пшеничних колосків і калини та вклонилися пам’яті жертв Голодомору. Про це повідомляє прес-служба президента.





Після урочистого покладання композицій, президент з дружиною прибули до Національного музею Голодомору-геноциду 1932−1933 років, де їх зустрів очільник Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.





Учасники церемонії пройшли скорботною ходою до скульптури «Гірка пам’ять дитинства», біля якої встановили символічні композиції з зерном, та вклонилися пам’яті загиблих. Церемонія завершилася хвилиною мовчання.

Також під час церемонії президент Зеленський записав для українців відеозвернення, де розповів про значення цієї трагедії та своє ставлення до Голодомору.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Голодомор — штучно організований в Україні радянською владою масовий голод, який забрав життя кількох мільйонів людей. Багатьом, хто пережив цей акт геноциду українського народу, вдалося вціліти завдяки стравам, виготовленим з малопридатних для їжі речей, таких як кора дерев, лобода, солома тощо.

Студенти Української академії лідерства напередодні Голодомору запустили онлайн-ресторан пам’яті «Непораховані з 1932» зі стравами, якими українцям довелося харчуватися в той страшний період.