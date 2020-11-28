Обмін полоненими. Фото: Дивись.інфо

https://racurs.ua/ua/n147088-obmin-polonenymy-pered-novym-rokom-zirvala-rosiya-zmi.html

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Обмін полоненими між Києвом та ОРДЛО на новорічні свята не відбудеться через відхилення цієї пропозиції представниками бойовиків та Росії.

Україна подала документи на обмін 11 осіб, проте у РФ заявляють, що Україна не виконує забов’язання припинити переслідування звільнених у результаті минулих обмінів. Про це повідомляє російське видання РБК із посиланням на власні джерела.

Процедури попередніх обмінів можна вважати завершеними, — заявив очільник російської делегації у ТКГ Борис Гризлов.

Також про нібито не виконання зобов’язань з боку України заявили бойовики так званих ЛНР/ДНР. Вони повідомляють, що якщо Україні не буде виконувати свої забов’язання, то ймовірність обміну до Нового року повністю відсутня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що обмін полоненими між бойовиками та українською стороною йде неймовірно повільно через «гальмування» процесу бойовиками. Проросійські найманці «ДНР» і «ЛНР» не отримали команди з Москви, тому ведуть тактику затягування переговорів.

Окупанти намагаються ставити українську сторону у складні умови та здійснюють тиск на родичів людей, які потерпають у тюрмах. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що українська сторона готова піти на поступки там, де не хоче йти, але все буде залежати від рішення Кремля, вказівки якого виконують бойовики.