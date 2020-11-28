Обмен пленными. Фото: Дивись.інфо

https://racurs.ua/n147088-obmen-plennymi-pered-novym-godom-sorvala-rossiya-smi.html

Ракурс

Обмен пленными между Киевом и ОРДЛО на новогодние праздники не произойдет из-за отклонения этого предложения представителями боевиков и России.

Украина подала документы на обмен 11 человек, однако в РФ заявляют, что Украина не выполняет обязательство прекратить преследование освобожденных в результате прошлых обменов. Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на собственные источники.

Процедуры предыдущих обменов можно считать завершенными, — заявил глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов.

Также о якобы невыполнении обязательств со стороны Украины заявили боевики так называемых ЛНР/ДНР. Они сообщают, что если Украина не будет выполнять свои обязательства, то вероятность обмена до Нового года полностью исчезнет.

Напомним, ранее мы сообщали, что обмен пленными между боевиками и украинской стороной идет невероятно медленно из-за «торможения» процесса боевиками. Пророссийские наемники «ДНР» и «ЛНР» не получили команду из Москвы, а поэтому ведут тактику затягивания переговоров.

Оккупанты пытаются ставить украинскую сторону в сложные условия и оказывают давление на родственников людей, которые находятся в тюрьмах. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская сторона готова пойти на уступки там, где не хочет идти, но все будет зависеть от решения Кремля, указания которого выполняют боевики.