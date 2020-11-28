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Ракурс
Степанов. Фото: РБК Україна

Глава Минздрава Максим Степанов поборол коронавирус

28 ноя 2020, 11:07
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Максим Степанов, министр здравоохранения, оправился от COVID-19 и вернулся к работе в ведомстве.

До этого он работал на самоизоляции дома. Об этом стало известно во время брифинга в субботу, 28 ноября.

Максим Степанов заявил, что быстро оправился от болезни, а потому полон сил для полноценной работы в Министерстве. Также он поблагодарил всех, кто желал ему выздоровления.


Как известно, глава Минздрава Максим Степанов 14 ноября сообщил, что у него обнаружили коронавирус, и он все это время находился на самоизоляции дома. Чиновник заявил, что подцепил болезнь вопреки тому, что соблюдал все правила безопасности.

Напомним, ранее мы сообщали, что введение локдауна в Украине разорвет цепь передачи коронавируса. Такое мнение высказал министр здравоохранения Максим Степанов. Кроме этого, глава Минздрава прокомментировал последствия карантина выходного дня.

Источник: Ракурс


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