Кейт Миддлтон показала, как носить куртку-парку в новом видео

https://racurs.ua/n147086-keyt-middlton-pokazala-kak-nosit-kurtku-parku-v-novom-video.html

Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская и супруга принца Уильяма, записала видеоролик о результатах исследования, которое проводилось совместно с опросом «Пять главных вопросов о детях младше пяти лет».

В видео Кейт Миддлтон появилась в куртке-парке от британского бренда Barbour, в пару к ней она надела белый джемпер. Макияж герцогини был выполнен в нюдовых тонах, а волосы Кейт уложила в локоны. Видео опубликовали на странице Кенсингтонского дворца.

Герцогиня Кейт Миддлтон заявила, что согласно результатам исследования, родители, скорее всего, будут вспоминать друзей и семью как надежные источники поддержки в воспитании своих детей, причем их собственные родители находятся на первом месте в списке.

Но несмотря на такие данные, ученые установили, что большую часть 2020 года из пандемии большое количество граждан остались без непосредственной поддержки, на которую многие полагаются. Во время пандемии родительское одиночество выросло с 38% до 63%, поскольку родители были отрезаны от друзей и семьи.

Часть родителей, которые чувствуют себя некомфортно и обращаются за помощью увеличилась с 18% до пандемии до 34% при ней, — добавила Кейт Миддлтон.



Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон появилась на виртуальном совещании в дешевом костюме из масс-маркета. Жена принца Уильяма провела онлайн-встречу на платформе Zoom, во время которого объявила о ста лучших снимках конкурса Hold Still.

Герцогиня была одета в платье бренда Zara зеленого цвета с принтом в виде белых цветов. Наряд также оформлен кружевными деталями и глубоким декольте. Такой наряд стоит 10 фунтов стерлингов (366 грн). Также на герцогине были золотые серьги-кольца.