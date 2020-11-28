Кейт Міддлтон показала, як носити куртку-парку у новому відео

Кейт Міддлтон. Фото: VIVA

https://racurs.ua/ua/n147086-keyt-middlton-pokazala-yak-nosyty-kurtku-parku-u-novomu-video.html

Ракурс

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська та дружина принца Вільяма, записала відеоролик про результати дослідження, яке проводилося спільно з опитуванням «П'ять головних запитань про дітей молодше п’яти років».

У відео Кейт Міддлтон постала у куртці-паркі від британського бренду Barbour та у білосніжному джемпері. Макіяж герцогині був виконаний у нюдовому стилі, а волосся Кейт вклала у локони. Відео опублікували на сторінці Кенсінгтонського палацу.

Герцогиня Кейт Міддлтон заявила, що згідно з результатами дослідження, батьки, швидше за все, будуть згадувати друзів і родину як надійні джерела підтримки у вихованні своїх дітей, причому їх власні батьки займають перше місце.

Але попри такі данні, вчені встановили, що більшу частину 2020 року через пандемію велика кількість громадян залишилися без безпосередньої підтримки, на яку багато хто покладається. Під час пандемії батьківська самотність зросла з 38% до 63%, оскільки батьки були відрізані від друзів і сім’ї.

Частина батьків, які відчувають себе некомфортно та звертаються за допомогою збільшилася з 18% до пандемії до 34% під час неї, — додала Кейт Міддлтон.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон з’явилася на віртуальній нараді в дешевому вбранні з мас-маркету. Дружина принца Вільяма провела онлайн-зустріч на платформі Zoom, під час якої оголосила про сто кращих знімків конкурсу Hold Still.

Герцогиня була одягнута у сукню бренду Zara зеленого кольору з принтом у вигляді білих квітів. Вбрання також оформлене мереживними деталями і глибоким декольте. Таке вбрання коштує 10 фунтів стерлінгів (366 грн). Також на герцогині були золоті сережки-кільця.