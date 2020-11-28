План виходу з конституційної кризи запропонував Єрмак

Єрмак. Фото: Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n147085-plan-vyhodu-z-konstytuciynoyi-kryzy-zaproponuvav-iermak.html

Ракурс

Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, оприлюднив свій план виходу з конституційної кризи. Він містить три основних кроки.

Для виконання цих кроків усі органи влади мають діяти злагоджено та ефективно, що допоможе якнайшвидше подолати конституційну кризу. Про це він повідомив у Facebook після засідання Національної антикорупційної ради.





Перший крок, який пропонує Єрмак, стосуватиметься відновлення кримінальної відповідальності за умисне неподання декларації та надання неправдивих відомостей у деклараціях. Очільник ОП наголошує, що президент Володимир Зеленський вважає, що кримінальна відповідальність за це має бути достатньо суворою. Але яке саме покарання запровадять, Єрмак не уточнює.

Другим кроком у плані голови ОП має стати відновлення повноваження Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) щодо моніторингу електронного декларування та врегулювання питання декларацій суддів.

Третім кроком планують врегулювати питання утворення Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та забезпечити гарантії діяльності директора відомства.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що конституційну кризу в Україні взялася вирішувати робоча група Верховної Ради, яка вже ухвалила низку рішень. 27 листопада очільник парламентської групи Денис Монастирський назвав три основні блоки завдань.