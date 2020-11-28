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Ракурс
Ермак. Фото: Зеркало недели

План выхода из конституционного кризиса предложил Ермак

28 ноя 2020, 10:08
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Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, обнародовал свой план выхода из конституционного кризиса. Он содержит три основных шага.

Для выполнения этих шагов все органы власти должны действовать слаженно и эффективно, что поможет быстрее преодолеть конституционный кризис. Об этом он сообщил в Facebook после заседания Национального антикоррупционного совета.

Пост Ермака. Скриншот: FacebookПервый шаг, который предлагает Ермак, будет касаться восстановления уголовной ответственности за умышленное непредставление декларации и предоставление ложных сведений в декларациях. Глава ОП отмечает, что президент Владимир Зеленский считает, что уголовная ответственность за это должен быть достаточно суровой. Но какое именно наказание введут, Ермак не уточняет.

Вторым шагом в плане главы ОП должно стать восстановление полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей.


Третьим шагом планируют урегулировать вопрос создания Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), и обеспечить гарантии деятельности директора ведомства.

Напомним, ранее мы сообщали, что конституционный кризис в Украине взялась решать рабочая группа Верховной Рады, которая уже приняла ряд решений. 27 ноября глава парламентской группы Денис Монастырский назвал три основных блока задач.

Источник: Ракурс


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