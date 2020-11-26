Степанов рассказал, когда украинцев предупредят о локдауне. Фото:

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Локдан в Украине из-за пандемии коронавируса не будут вводить внезапно, украинцев предупредят об этом заранее.

В случае введения жестких карантинных мер граждан предупредят за 7−10 дней до них. Такое решение могут принять уже в декабре. Об этом 26 ноября заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире «112 Украина».

Мы же видим и анализируем много цифр, не только уровень заболеваемости. Я думаю, что за неделю, за 10 дней это нужно делать. По крайней мере мы, как Минздрав, будем иметь возможность это сделать, — отметил он.

А в эфире «24 канала» Степанов сообщил, что по состоянию на 26 ноября в Украине не планируют вводить локдаун. В Министерстве здравоохранения не видят оснований для принятия такого решения. Глава ведомства пояснил, что, обсуждая вопрос введения локдауна, Минздрав смотрит на ситуацию с нагрузкой на медицинскую систему.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков 26 ноября предложил как можно быстрее ввести в Украине радикальный локдаун на три-четыре недели. Глава МВД заявил, что это поможет прервать цепочку заболеваемости коронавирусом.

А премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Кабинете министров готовятся ко всем возможным сценариям, в том числе и к возможному введению карантина на зимние праздники.