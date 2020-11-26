Кабмин уполномочил Раду увольнять директора НАБУ. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n147030-zakon-ob-uvolnenii-direktora-nabu-verhovnoy-radoy-podderjalo-pravitelstvo.html

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Законопроект о праве Верховной Рады увольнять директора Национального антикоррупционного бюро Украины поддержало правительство.

Изменения в закон об Антикоррупционном бюро обусловлены решением Конституционного суда. Нынешний глава НАБУ Артем Сытник будет осуществлять полномочия до назначения следующего главы ведомства. Соответствующее решение Кабинет министров принял 26 ноября во время своего внеочередного заседания, которое транслировалось в YouTube.

Мы укрепляем антикоррупционную архитектуру и остаемся верными антикоррупционной политике, — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль и подчеркнул, что сохранение независимости НАБУ является приоритетом для власти.

Напомним, 28 августа Конституционный суд признал неконституционным указ пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Впоследствии Большая палата КСУ признала неконституционными ряд положений закона об Антикоррупционном бюро. Скандальные решения Конституционного суда спровоцировало скандал, а международных партнеров возмутило.

Позже президент Владимир Зеленский пообещал Западу, что деятельности Национального антикоррупционного бюро ничего не будет угрожать. Также глава государства заверил союзников, что сохранит Артема Сытника на посту директора НАБУ.

Тем временем партия «Слуга народа» подготовила изменения в Конституцию, которые предоставят право президенту назначать директора Национального антикоррупционного бюро.