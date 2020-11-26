Кабмін уповноважив Раду звільняти директора НАБУ. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n147030-zakon-pro-zvilnennya-dyrektora-nabu-verhovnou-radou-pidtrymav-uryad.html

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Законопроект про право Верховної Ради звільняти директора Національного антикорупційного бюро України підтримав уряд.

Зміни в закон про Антикорупційне бюро обумовлені рішенням Конституційного суду. Нинішній очільник НАБУ Артем Ситник буде здійснювати повноваження до призначення наступного глави відомства. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив 26 листопада під час свого позачергового засідання, яке транслювалося в YouTube.

Ми зміцнюємо антикорупційну архітектуру та залишаємося вірними антикорупційній політиці, — зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль та наголосив, що збереження незалежності НАБУ є пріоритетом для влади.

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд визнав неконституційним указ п’ятого президента України Петра Порошенка про призначення Артема Ситника директором НАБУ. Згодом Велика палата КСУ визнала неконституційними також низку положень закону про Антикорупційне бюро. Скандальні рішення Конституційного суду спровокувало скандал, а міжнародних партнерів обурило.

Пізніше президент Володимир Зеленський пообіцяв Заходу, що діяльності Національного антикорупційного бюро нічого не загрожуватиме. Також глава держави запевнив союзників, що збереже Артема Ситника на посаді директора НАБУ.

Тим часом партія «Слуга народу» підготувала зміни до Конституції, які нададуть право президенту призначати директора Національного антикорупційного бюро.