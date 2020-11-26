Степанов розповів, коли українців попередять про локдаун. Фото:

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Локдан у Україні через пандемію коронавірусу не вводитимуть раптово, українців попередять про це заздалегідь.

У разі введення жорстких карантинних заходів громадян попередять за 7−10 днів до них. Таке рішення можуть прийняти вже у грудні. Про це 26 листопада заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі «112 Україна».

Ми ж бачимо і аналізуємо багато цифр, не тільки рівень захворюваності. Я думаю, що за тиждень, за 10 днів це потрібно робити. Принаймні ми, як МОЗ, матимемо змогу це зробити, — зазначив він.

А в ефірі «24 каналу» Степанов повідомив, що станом на 26 листопада в в Україні не планують запроваджувати локдаун. У Міністерстві охорони здоров’я не бачать підстав для ухвалення такого рішення. Глава відомства пояснив, що, обговорюючи питання введення локдауну, МОЗ дивиться на ситуацію з навантаженням на медичну систему.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 26 листопада запропонував якнайшвидше запровадити в Україні радикальний локдаун на три-чотири тижні. Глава МВС заявив, що це допоможе перервати ланцюжок захворюваності на коронавірус.

А прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Кабінеті міністрів готуються до всіх можливих сценаріїв, зокрема і до можливого введення карантину на зимові свята.