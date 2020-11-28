Степанов. Фото: РБК Україна

https://racurs.ua/ua/n147087-ochilnyk-moz-maksym-stepanov-poborov-koronavirus.html

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Максим Степанов, міністр охорони здоров’я, одужав від COVID-19 та повернувся до роботи у відомстві.

До цього він працював на самоізоляції вдома. Про це стало відомо під час брифінгу у суботу, 28 листопада.

Максим Степанов заявив, що швидко видужав від хвороби, а тому відтепер сповна сил для повноцінної роботи у Міністерстві. Також він подякував усім, хто бажав йому одужання.

Як відомо, очільник МОЗ Максим Степанов 14 листопада повідомив, що у нього виявлено коронавірус, і він перебуває на самоізоляції вдома. Він заявив, що підчепив хворобу попри те, що дотримувався всіх правил безпеки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що запровадження локдауну в Україні розірве ланцюг передачі коронавірусу. Таку думку висловив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Окрім цього, глава МОЗ прокоментував наслідки карантину вихідного дня