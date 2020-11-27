Українець міг зіграти ключову роль у серіалі «Хід королеви»

Серіал "Хід королеви". Фото: Netflix

https://racurs.ua/ua/n147079-ukrayinec-mig-zigraty-kluchovu-rol-u-seriali-hid-korolevy.html

Ракурс

«Хід королеви», популярний серіал від Netflix про світ шахів, який б'є усі рекорди популярності, міг зніматися за участю українського шахіста Василя Іванчука.

Команда міні-серіалу пропонувала йому одну з ключових ролей у проєкті. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За словами шахіста, його розглядали на роль російського гросмейстера Василя Боргова, який у фінальному епізоді серіалу зустрічається за шахівницею з головною героїнею серіалу — Елізабет Хармон.

Але, попри зацікавленість у ролі шахіста, роль йому так і не дісталася. Нажаль, команда серіалу встигла знайти нового актора на цю роль, поки українець забарився з відповіддю.

Мені написали на мейл, що от є така пропозиція — зіграти роль Боргова. З’ясував, що компанія солідна, що дійсно готується такий фільм. Тоді написав — що ви конкретно пропонуєте? Я повинен знати більш-менш обсяг роботи. Пройшов, можливо, тиждень тоді як я отримав лист і відповів на нього. І вони відповіли — перепрошуємо, ми вже знайшли іншого актора на цю роль, — поділився Іванчук.



Попри таку прикру невдачу, Іванчуку вдалося залишити свій «слід» у серіалі — тринадцятий чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров, який був консультантом творців серіалу, вирішив покласти в основу фінальної партії реальний шаховий поєдинок. І цим поєдинком стала зустріч Іванчука та американського шахіста Патріка Вольфа у 1993 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що серіал Netflix «Хід королеви», котрий розповідає вигадану історію шахового вундеркінда-сироти Бет Хармон, котра прагне стати найбільшим шахістом світу, спровокував нову моду на цю давню інтелектуальну гру. Так, до американців зацікавлення цією грою повернулося вперше з 70-х років минулого століття, коли у світових шахах домінував американський шахіст Боббі Фішер.