Сериал "Ход королевы". Фото: Netflix

https://racurs.ua/n147079-ukraincu-predlagali-sygrat-kluchevuu-rol-v-seriale-hod-korolevy.html

Ракурс

«Ход королевы», популярный сериал от Netflix о мире шахмат, который бьет все рекорды популярности, мог сниматься с участием украинского шахматиста Василия Иванчука.

Команда мини-сериала предлагала ему одну из ключевых ролей в проекте. Об этом сообщает «Радио Свобода».

По словам шахматиста, его рассматривали на роль российского гроссмейстера Василия Боргова, который в финальном эпизоде ​​сериала встречается за шахматной доской с главной героиней сериала — Элизабет Хармон.

Но, несмотря на заинтересованность в роли шахматиста, роль ему так и не досталась. К сожалению, команда сериала успела найти нового актера на эту роль, пока украинец медлил с ответом.

Мне написали на мейл, что вот есть такое предложение — сыграть роль Боргова. Выяснил, что компания солидная, что действительно готовится такой фильм. Тогда написал — что вы конкретно предлагаете? Я должен знать более или менее объем работы. Прошла, возможно, неделя с момента как я получил письмо и ответил на него. И они ответили — извините, мы уже нашли другого актера на эту роль, — поделился Иванчук.



Несмотря на такую досадную неудачу, Иванчуку удалось оставить свой «след» в сериале — тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, который был консультантом создателей сериала, решил положить в основу финальной партии реальный шахматный поединок. И этим поединком стала встреча Иванчука и американского шахматиста Патрика Вольфа в 1993 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что сериал Netflix «Ход королевы», который рассказывает вымышленную историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которая стремится стать крупнейшим шахматистом мира, спровоцировал новую моду на эту интеллектуальную игру. Так, к американцам интерес к этой игре вернулся впервые с 70-х годов прошлого века, когда в мировых шахматах доминировал американский шахматист Бобби Фишер.