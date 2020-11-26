Моду на шахматы спровоцировал новый сериал Netflix

Кадр из сериала «Ход королевы», фото: Netflix

https://racurs.ua/n147011-modu-na-shahmaty-sprovociroval-novyy-serial-netflix.html

Ракурс

Сериал Netflix «Ход королевы», который рассказывает вымышленную историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которая стремится стать самым сильным шахматистом мира, спровоцировал новую моду на эту давнюю интеллектуальную игру.

Так, к американцам интерес к этой игре вернулся впервые с 70-х годов прошлого века, когда в мировых шахматах доминировал американский шахматист Бобби Фишер, сообщает The Wall Street Journal.

«Ход королевы» стал одним из самых популярных сериалов Netflix, его за первые 28 дней просмотрели более 60 млн семей. А уже вскоре стало заметным влияние сериала — поисковые запросы относительно шахмат в Google увеличились вдвое, а также возросла популярность онлайн-платформ для игры в шахматы и спрос на шахматные наборы.

Так, за первые дней 10 дней после этого сериала на популярном интернет-аукционе eBay запросы относительно шахматных наборов выросли на 273%.

Посещаемость сайта chess.com в этом месяце бьет все рекорды и составляет более 100 тыс. пользователей ежедневно. Предыдущий всплеск посещаемости был во время весенних локдаунов, вызванных эпидемией коронавируса.

Напомним, в прошлом году четырехкратный чемпион Италии и победитель многих мировых турниров по шахматам Фабиано Каруана сыграл в шахматы с бортовым компьютером электромобиля Tesla Model 3.